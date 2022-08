Forte calo di Wall Street con Powell "falco"

Dow Jones

(Teleborsa) - A picco Wall Street, nel giorno del tanto atteso intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell al simposio economico di Jackson Hole. Il banchiere ha detto che bisogna continuare con i rialzi dei tassi e che riportare l'inflazione sotto controllo richiederà "un certo tempo".Tra gli indici statunitensi, ilaccusa un ribasso dell'1,83%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 4.111 punti. Depresso il(-2,59%); sulla stessa linea, in netto peggioramento l'(-2,13%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,84%),(-2,67%) e(-2,65%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -3,83%.Seduta negativa per, che scende del 3,76%.Sensibili perdite per, in calo del 3,74%.In apnea, che arretra del 2,95%.Tra i(+4,66%) e(+3,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,00%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,95%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,93%.Scende, con un ribasso del 5,47%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,4%; preced. 1,8%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,2 punti; preced. 51,5 punti)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,4%).