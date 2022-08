Wall Street cauta nel giorno di Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza sottotono per la borsa di Wall Street in attesa delle parole di. Il governatore Fed dovrebbe confermare la necessità di ulteriori aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti, per combattere l’inflazione elevata, facendo eco ai recenti commenti di altri funzionari che si sono espressi la vigilia.Intanto, sul fronte macro, i prezzi negli Stati Uniti restano a livelli alti , ma a luglio il dato 'core', è leggermente sceso rispetto a giugno. La misura preferita dalla Fed per calcolarla, il dato PCE (personal consumption expenditures price index), è calata dello 0,1% rispetto al mese precedente ed è cresciuta del 6,3% rispetto a un anno prima.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.200 punti. Sulla parità il(-0,05%); come pure, senza direzione l'(+0,04%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500.Tra i(+1,09%),(+0,94%),(+0,92%) e(+0,90%).(+8,85%),(+4,75%),(+2,85%) e(+1,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,45%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,93 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,77%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,4%; preced. 1,8%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55,2 punti; preced. 51,5 punti)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,4%).