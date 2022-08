Wall Street recupera la parità al giro di boa

Dow Jones

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) -, dopo un esordio ancora sacrificato, sull'eco del discorso pronunciato dal Presidente della Fed Powell venerdì scorso . Ilsi attesta a 32.252 punti; sulla stessa linea per l', che rimane a 4.053 punti. In frazionale calo il(-0,37%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,22%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,62%) e(+0,63%). Il settore, con il suo -0,70%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,55%),(+1,39%),(+1,14%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,08%.Calo deciso per, che segna un -1,85%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,33%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,25%.Al top tra i, si posizionano(+17,20%),(+1,99%),(+1,52%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,08%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,60%.In perdita, che scende del 2,35%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.