Arriva FedNow: il sistema istantaneo di pagamento della Federal Reserve

(Teleborsa) -alle grandi banche d'affari con, un servizio diche sarà operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su sette, compresi i weekend e le festività, a vantaggio di famiglie e piccole imprese. Unal'ha definita la vice presidente della Fedparlando ad un gruppo di pionieri, che adotterà questo sistema a partire da metà settembre.Brainard ha confermato che lae che l'obiettivo è rendere. "Abbiamo lavorato duramente per consegnare il sistema in tempo, ma alla fine il numero di aziende e famiglie americane che saranno in grado di accedere ai pagamenti istantanei dipenderà dai fornitori di servizi finanziari che effettueranno gli investimenti necessari per aggiornare la nostra infrastruttura di pagamento", ha spiegato la responsabile della Fed."Il sistema di pagamento è una infrastruttura critica", ha detto la vice della Fed, ricordando cheogni giorno effettuano transazioni per effettuare pagamenti, pagare bollette e così via, quindi "senza interruzioni,"."La promozione di un'infrastruttura di pagamentoè stata una delle missioni principali della Fed sin da principio", ha sottolineato Brainard, aggiungendo "abbiamo anche"."La Federal Reserve ha assunto un impegno per sviluppare questa nuova infrastruttura di pagamento istantaneo, quindi sollecitiamo gli stakeholder del settore a fare lo stesso. Il passaggio all'infrastruttura di pagamento in tempo reale richiede uno sforzo mirato, ma il passaggio è inevitabile. È giunto il momento per tutte le principali parti interessate - istituzioni finanziarie, fornitori di servizi, società di software e sviluppatori di applicazioni - di dedicare le risorse necessarie per supportare i pagamenti istantanei".