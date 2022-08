Gas, Europa al lavoro su emergenza energia. Gazprom conferma stop Nord Stream

(Teleborsa) - Gazprom conferma che il gasdotto Nord Stream sarà fermato per attività di manutenzione damentre l'Europa è al lavoro sull'emergenza energia per il prezzo del gas e fissa al 9 settembre il Consiglio dei ministri dell'Energia Le conseguenze per le famiglie e le imprese non sono sostenibili. Dobbiamo affrontare questo problema insieme e con urgenza" - ha dichiarato su twitter la- nell'ambito del proprio intervento al Baltic Sea Energy Security Summit a Copenhagen, annunciando che nell'Unione Europa si è raggiunto "una media di riempimento degli stoccaggi dell'80%, l'importo che abbiamo concordato per quest'anno".Intanto il prezzo del gas continua a scendere: il contratto TTf di settembre, in scadenza oggi, cede il 9,6% a 246 euro al MWh, dopo aver toccato due picchi di 339 euro negli ultimi giorni.che scende a 612,36 euro al megawattora contro i 740 euro di ieri. Lo rende moto ilche indica un massimo orario ad un soffio dai 760 euro (759,99 euro), contro gli 867,28 euro della vigilia, e un minimo di 538,9 euro contro i 688,24 euro di ieri.