Bed Bath & Beyond pensa di vendere le sue azioni, titolo crolla nel pre-market

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) -ha svelato in un filing cheordinarie, senza però rivelare l'entità dell'offerta.L'indicazione da parte del ben noto retailer americano, considerato uno dei meme stocks più battuti quest'anno, è stata sufficiente a far crollare il prezzo del titolo, che perde al Nasdaq circa il 20% in pre-apertura, dopo aver guadagnato nelle ultime due sessioni circa il 13% in attesa del piano di turnaround.Il rivenditore di articoli per la casa in difficoltà, in attesa di fornire oggi stesso un aggiornamento sul piano strategico, ha annunciato la concessione di un prestito del valore di 500 milioni do dollari, la chiusura di una serie di negozi e licenziamenti per affrontare la nuova stagione di vendite.