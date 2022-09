Borsa New York prosegue incerta

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Sanitario

utilities

energia

materiali

informatica

Johnson & Johnson

Merck

Amgen

McDonald's

Boeing

Salesforce

American Express

DOW

Regeneron Pharmaceuticals

American Electric Power

Amgen

Comcast

Okta

Nvidia

Zscaler

Datadog

(Teleborsa) - Wall Street prosegue e contrattazioni sottotono di riflesso alle prospettive di recessione che assillano gli operatori di mercato Ilè sostanzialmente stabile sui 31.471 punti, al contrario l'ha un andamento dimesso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.928 punti. In rosso il(-1,46%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,60%.(+1,02%) e(+1,02%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,32%),(-1,85%) e(-1,84%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,30%),(+2,04%),(+1,72%) e(+1,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,90%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,49%.Calo deciso per, che segna un -1,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.Al top tra i, si posizionano(+2,29%),(+2,09%),(+1,72%) e(+1,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -35,15%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 10,89%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 9,68%.In perdita, che scende del 9,23%.