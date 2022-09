Emirates rinnova interni di 120 aeromobili

(Teleborsa) - Emirates ha deciso di attuare uno dei più estesi programmi di ammodernamento di flotte da parte di compagnie aeree.dotandoli di interni di ultima generazione, per una spesa di oltre 2 miliardi di dollari.Gli interventi, che inizieranno il prossimo mese di novembre e saranno completati in poco più di due anni, riguardano le cabine di 67Al termine, saranno stati installati quasi 4.000 nuovi sedili di Premium Economy, 728 suite di First Class avanzate e oltre 5.000 nuovi sedili di Business Class.