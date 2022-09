Intesa Sanpaolo: definiti beneficiari donazione 10 milioni per Ucraina

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Sonole organizzazioni beneficiarie della donazione diha destinato a interventi di contrasto dell'emergenza Ucraina.Le organizzazioni, spiega l'Istituto in una nota, "sono all'opera per dare supporto alla popolazione colpita, in loco e in Italia, con progetti di protezione umanitaria, alloggio, sostegno economico diretto, assistenza sanitaria e psicologica, distribuzione di beni di prima necessità e integrazione dei rifugiati". In particolareono stati donati a UNHCR che ha realizzato interventi immediati nei territori colpiti e nei paesi confinanti. Di questi, 3 milioni di euro sono stati donati direttamente dalla Banca a cui si sono aggiunti 1,15 milioni di euro come raddoppio da parte di Intesa Sanpaolo della cifra raccolta tra il pubblico sulla sua piattaforma ForFunding, pari a 1,15 milioni di euro. L'importo complessivo della donazione pervenuta a UNHCR è stato quindi di 5,3 milioni di euro.A parteche continuerà fino a marzo 2023 a garantire la fornitura di cibo al Banco Alimentare Ucraino, tutte le organizzazioni destinatarie sono non profit italiane. Il 60% dell'importo è stato destinato a iniziative in Ucraina e paesi limitrofi e il 40% a interventi in Italia. Gli altri beneficiari sono:Alla donazione disi aggiunge l'erogazione di 300.000 euro del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo a Soleterre e Medici Senza Frontiere, impegnati rispettivamente per garantire accoglienza e continuità assistenziale a bambini oncologici ae per sostenere ospedali e medici per curare i feriti di guerra e garantire assistenza medica di base e di salute mentale.