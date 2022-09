Valsoia, ricavi semestre in forte crescita ma pesa aumento costi

Valsoia

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con un, in calo del 20,5% rispetto al pari periodo 2021.La società ha registratodi euro con unrispetto ai 46,39 milioni d euro dello stesso periodo 2021. La crescita del primo semestre è dovuta sia alle vendite in Italia (+5,6%) che all'Estero (+19,4%).Nel periodo in esame la società ha dovuto affrontare: il primo già a partire dal mese di gennaio ed il secondo dal mese di marzo/aprile a seguito del conflitto in Ucraina. La significativa ondata di extra costi ha coinvolto materie prime, imballi, costi della logistica e, in particolare, i costi dell’energia, rendendo necessari due aumenti di listino negoziati con i Retailers, rispettivamente ne mesi di marzo e luglio 2022. Ladel semestre (EBITDA) è risultata quindirispetto al corrispondente semestre 2021, attestandosi comunque solidamente al di sopra (+22% della marginalità del primo semestre 2019 (pre-covid).Alla data del 30 giugno 2022 lacomplessiva della Società risulta positiva e pari a 22,1 milioni rispetto ai 18,9 milioni al 30 giugno 2021.