Cy4gate si aggiudica contratto da 1,9 milioni euro

CY4GATE

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della cyber security, si è, per la realizzazione di un articolato progetto di Ricerca e Innovazione a supporto di un importante player Corporate italiano, operante nel settore hi-tech.Il progetto, che fa leva sull’e soprattutto sulle competenze ed expertise deldell’azienda nel dominio cibernetico, avrà la finalità dicon delle nuove features che miglioreranno notevolmente la customer value proposition e la competitività nel settore dell’homeland security a beneficio sia di clienti corporate che istituzioni.Cy4Gate è stata, nel quale ha potuto dimostrare come il mix di competenze, esperienze e tecnologie possedute avrebbe portato valore aggiunto all’innovativo progetto R&D dell’azienda cliente."Si tratta di un progetto che, oltre a riconoscere in Cy4Gate un player di eccellenza nel proprio settore per la qualità dei propri prodotti e servizi, conferma la fiducia di cui gode oggi l’azienda presso i clienti che con sempre maggior interesse guardano alla nostra value proposition sia nel segmento della cyber security che della decision intelligence", ha commentato, CEO e General Manager di Cy4gate Group.