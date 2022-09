Mercati positivi, Milano recupera sulla parità

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Pirelli

Saipem

Nexi

DiaSorin

Hera

ENI

Tenaris

Italgas

Rai Way

Pharmanutra

Salcef Group

De' Longhi

Seco

Banca MPS

SOL

Saras

(Teleborsa) -, che scambia sui valori della vigilia dopo una mattinata più incerta.nelle sale operative, in attesa della riapertura degli scambi a, ieri chiusa per festività, e delladi giovedì.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 0,9925. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.712,7 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 86,46 dollari per barile, in forte calo del 2,62%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +239 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,90%.buona performance per, che cresce dello 0,84%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,37%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.482 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 23.444 punti, sui livelli della vigilia.Senza direzione il(-0,04%); sulla stessa linea, pressoché invariato il(-0,08%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+2,93%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,20%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,79%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,77%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,37%.In perdita, che scende del 2,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,46%.Tra i(+2,49%),(+2,16%),(+1,97%) e(+1,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,86%.scende del 4,02%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,52 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,49%.