Borse europee negative. Piazza Affari stabile

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Enel

A2A

Hera

Terna

Unicredit

BPER

Banco BPM

Amplifon

ERG

Wiit

IREN

Alerion Clean Power

GVS

Seco

Illimity Bank

Reply

(Teleborsa) -, che scontano le rinnovate tensioni geopolitiche e l'attesa per la riunione della BCE domani.e scambia al momento sulla linea di parità, grazie anche al recupero delle vendite al dettaglio.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 0,9902. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,37%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +230 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,88%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,46%, preda dei venditori, con un decremento dello 0,77%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,47%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.465 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 23.410 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In frazionale calo il(-0,42%); con analoga direzione, variazioni negative per il(-0,75%).di Milano, troviamo(+3,42%),(+3,37%),(+2,73%) e(+2,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,24%.In apnea, che arretra del 2,03%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,89%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.del FTSE MidCap,(+3,51%),(+2,83%),(+2,65%) e(+2,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,01%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,14%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,97%.