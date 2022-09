Brillante il listino americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Utilities

beni di consumo secondari

materiali

energia

3M

Nike

Home Depot

Wal-Mart

Chevron

Dexcom

Match

Ross Stores

Netflix

Old Dominion Freight Line

Astrazeneca

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, che appare ormai riconciliata con l'idea di un altro aumento big dei tassi USA. Occhi puntati sul Beige Book della Fed e su Apple alla presentazione dell'iPhone 14.Ilmostra una plusvalenza dell'1,40%; giornata brillante per l', che termina a 3.980 punti. Effervescente il(+2,07%); come pure, ottima la prestazione dell'(+1,63%).(+3,14%),(+3,08%) e(+2,73%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,15%.del Dow Jones,(+3,39%),(+3,15%),(+2,75%) e(+2,62%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,29%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,73%),(+6,85%),(+6,25%) e(+4,84%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,95%.Tentenna, che cede lo 0,98%.