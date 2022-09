Equita Group, utile in calo a 10,3 milioni e ricavi a massimi di sempre

Equita Group

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con ricavi in crescita a 48 milioni, il risultato migliore dalla quotazione in Borsa avvenuta a fine 2017. L'utile netto consolidato post-minoranze si è attestatorispetto agli 11,4 milioni dell'anno precedente.da attività con i clienti si sono portati arispetto al 2021, mentre i ricavi netti consolidati sono saliti a 48,4 milioni (+5%)."I primi sei mesi del 2022 hanno dimostrato ancora una volta la resilienza di Equita in contesti di mercato difficili come quello che stiamovivendo. Nonostante l’incertezza che sta caratterizzando i mercati, il forte posizionamento del Gruppo, l’offerta diversificata in tutte le aree di business e l’interessante pipeline di operazioni su cui stiamo lavorando ci rendono fiduciosi per il futuro", ha commentato, Amministratore Delegato di Equita."Considerando i risultati al 30 giugno 2022 e sulla base delle attese per la seconda parte dell’anno, il Consiglio di Amministrazione ritiene di poterla distribuzione di unper azione".Ilal 30 giugno 2022 è pari a 95,7 milioni e la redditività media del Patrimonio Netto Tangibile (ROTE) si è attestata al 38%.