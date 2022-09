DeA Capital, risultato netto 1° semestre negativo per 0,7 milioni

DeA Capital

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con undi euro, rispetto ai 14 milioni di euro consuntivati nel corrispondente periodo del 2021, che includevano importanti effetti positivi di rivalutazione dei fondi in portafoglio.Ildi euro, rispetto ad un risultato di 8,1 milioni di euro nel primo semestre 2021.Il combined asset under management si è attestato a 26,7 miliardi."Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2022 e soprattutto delle importanti iniziative lanciate dalla nostra Piattaforma di Alternative Asset Management, in un contesto reso decisamente complicato dalle recenti evoluzioni geopolitiche e macroeconomiche", ha affermato il CEO, aggiungendo "stiamo lavorando per rafforzare tutti i nostri assets e renderli ancora più resilienti a frontedi eventuali peggioramenti del quadro di riferimento".positiva per 88,7 milioni di euro (di cui 66 milioni di Euro in capo alle Società Holdings), rispetto a 135,9 milioni di euro alla fine del 2021; la variazione riflette sostanzialmente gli investimenti di portafoglio e la distribuzione del dividendo straordinario effettuata a maggio 2022 (per circa 26,5 milioni di euro).