CIR, approvato annullamento azioni e nuovo buyback

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, holding della famiglia De Benedetti quotata su Euronext Milan, ha approvato: l'prive dell'indicazione del valore nominale (mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale), la riduzione del capitale sociale da 638.603.657 a 420.000.000 euro e, pertanto, per un importo complessivo di 218.603.657 euro, destinando tale importo a costituzione di una; la revoca, per la parte non utilizzata, della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e una nuova autorizzazione al consiglio di amministrazione.Le operazioni hanno i seguenti principali obiettivi:tale da consentire in prospettiva un maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili nel gruppo e non impiegate nella gestione operativa o al servizio delle partecipazioni operative;nell'ottica di poter realizzare operazioni di distribuzione anche mediante l'acquisto di azioni proprie che verranno valutate di volt a in volta dal CdA in carica pro-tempore.Successivamente all'assemblea, ill'ulterioreavviato in data 16 marzo e rinnovato in data 29 aprile attualmente in corso, in conformità ed in esecuzione dell'autorizzazione appena conferita dall'assemblea degli azionisti.Gli atti di acquisto saranno effettuati per un esborso complessivoe, in ogni caso, non superiore al limite individuato dalla predetta autorizzazione e pari a 220.000.000 di azioni di CIR (pari a circa il 19,86% del capitale sociale di CIR a seguito dell'annullamento delle 170.000.000 azioni),fermo comunque restando il limite del 20% del capitale sociale.