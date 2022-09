Forte calo del mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, forte calo del(-3,94%), che ha toccato 31.105 punti, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata a 3.933 punti, in forte calo del 4,32%.In netto peggioramento il(-5,54%); sulla stessa tendenza, pessimo l'(-4,6%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-5,64%),(-5,35%) e(-5,22%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,19%.In perdita, che scende del 6,59%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,01 punti percentuali.Tutti isono sotto la parità.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,47%.Seduta negativa per, che scende del 9,37%.Sensibili perdite per, in calo dell'8,99%.In apnea, che arretra dell'8,05%.