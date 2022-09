Wall Street prova il rimbalzo dopo il maxi-crollo

Dow Jones

(Teleborsa) -, a causa del deludente rapporto sull'indice dei prezzi al consumo , anche se il sentiment del mercato rimane negativo. "Il più grande e crescente rischio al ribasso per il mercato è l'aumento del rischio di recessione mentre la FED restringe la politica monetaria in un'economia in rallentamento - hanno scritto gli analisti di Truist Advisory Services - D'altra parte, c'è almeno una compensazione parziale: le".Sul continuano a diminuire lenegli Stati Uniti a causa di tassi di interesse più elevati, mentre iUSA hanno registrato un incremento dell'8,7% su base annua, un valore inferiore al consensus e al mese precedente. Sono aumentate oltre le attese lein USA nell'ultima settimana.Seduta inper Wall Street, con il, che avanza a 31.206 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.955 punti. Buona la prestazione del(+1,01%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,7%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+3,43%),(+1,51%) e(+0,95%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,94%.Al top tra i(+2,48%),(+2,18%),(+1,94%) e(+1,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,26%.Scende, con un ribasso del 2,24%.Crolla, con una flessione del 2,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,34%.Tra i(+6,85%),(+5,86%),(+4,27%) e(+4,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,44%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,24%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,64%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,19%.