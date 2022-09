Monnalisa lancia linea "sostenibile" con ACBC

Monnalisa

(Teleborsa) -, leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, annuncia il(Anything Can Be Changed), start up innovativa e prima azienda di calzature italiana ad avere ottenuto la certificazione B Corp.Il progetto nasce dall’esigenza dilegati all’identità di Monnalisa,selezionati accuratamente da ACBC: materialicomposti parzialmente da scarti della lavorazione delle mele o da residui della vinificazione, poliestere riciclato da bottiglie in plastica, materiali realizzati anche con l’impiego fibre di legno e carbonato di calcio, nonché gomma di origine vegetale. I prodotti ottenuti sono anche 100% animal free.Inè stata calcolata l’impronta carbonica della capsule ed è stata raggiunta laattraverso laequivalenti, sostenendo un progetto a tutela del clima certificato da Gold Standard. Inoltre, grazie al contributo aggiuntivo di questo progetto all’iniziativa di Plastic Bank, ogni tonnellata di CO2 compensata consente di raccogliere 10 kg di rifiuti plastici prima di finire nell'oceano.