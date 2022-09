FedEx ritira outlook su utili per peggioramento contesto macro

FedEx

(Teleborsa) -, una delle più grandi società di trasporto e spedizioni al mondo, hafornite il 23 giugno 2022, dopo una performance debole nel primo trimestre dell'anno fiscale (terminato il 31 agosto 2022). I risultati degli ultimi tre mesi sono stati influenzati negativamente dalla, ha spiegato il colosso statunitense. In particolare, i risultati di FedEx Express sono stati particolarmente influenzati dalla debolezza macroeconomica in Asia e dalle sfide dei servizi in Europa, portando a un calo dei ricavi in ??questo segmento di circa 500 milioni di dollari rispetto alle previsioni dell'azienda. Il fatturato di FedEx Ground è stato di circa 300 milioni di dollari al di sotto delle previsioni dell'azienda."I volumi globali sono diminuiti poiché le tendenze macroeconomiche sono peggiorate significativamente più avanti nel trimestre, sia a livello internazionale che negli Stati Uniti. Stiamo affrontando rapidamente questi venti contrari, ma data, i risultati del primo trimestre sono al di sotto delle nostre aspettative", ha affermato il CEO Raj Subramaniam."Sebbene questa performance sia deludente, stiamoper migliorare la produttività, ridurre i costi variabili e implementare iniziative strutturali di riduzione dei costi - ha aggiunto - Questi sforzi sono in linea con la strategia che abbiamo delineato a giugno e rimango fiducioso nel raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari per l'anno fiscale 2025".La società prevede undelle condizioni commerciali nel. Per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2023, FedEx prevede attualmente entrate comprese tra 23,5 miliardi e 24,0 miliardi di dollari, utili per azione diluita pari o superiore a 2,65 dollari e utili per azione diluita esclusi i costi relativi alle iniziative di ottimizzazione aziendale e attività di riallineamento aziendale pari o superiore a 2,75 dollari.