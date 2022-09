In rosso la Borsa americana, crolla FedEx

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

FedEx

Huntsman

Uber

energia

beni industriali

materiali

Johnson & Johnson

Merck

Procter & Gamble

Verizon Communication

Boeing

Chevron

Salesforce

DOW

Netflix

Dollar Tree

Comcast

Vertex Pharmaceuticals

Docusign

Datadog

Okta

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,99%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.851 punti. In discesa il(-1,27%); sulla stessa linea, negativo l'(-1,16%). Tra i fattori che stanno trascinando al ribasso la Borsa americana c'è l'annuncio di drastiche misure di riduzione dei costi da parte di il ritiro delle previsioni sugli utili per l'anno fiscale 2023, a causa di unSullo fondo rimangono le preoccupazioni per gli effetti dellasu economia e mercati finanziari, con gli analisti che ormai scontano un(sarebbe il terzo consecutivo) da parte della Federal Reserve che si riunirà la settimana prossima. È migliorata laa settembre 2022, secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, anche se è risultata peggiore delle attese degli analisti.Scendono i, che ha tagliato la sua guidance per l'aumento dei costi energetici in Europa e una domanda più debole, e, che ha messo offline molti dei suoi sistemi di comunicazione e ingegneria interni mentre indaga su un cyberattacco.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,21%),(-2,50%) e(-2,27%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,85%),(+0,64%),(+0,62%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,87%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,93%.In perdita, che scende del 2,55%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,44 punti percentuali.Tra i(+2,17%),(+0,87%),(+0,79%) e(+0,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,71%.Seduta negativa per, che scende del 5,60%.Sensibili perdite per, in calo del 5,50%.In apnea, che arretra del 5,43%.