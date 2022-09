Russia, Banca centrale taglia tassi al 7,5%

(Teleborsa) - Laha deciso di, diminuendolo ulteriormente rispetto ai livelli pre-conflitto (era stato alzato al 9,5% l'11 febbraio). Si stratta di una riduzione in linea con quella attesa dagli analisti, che stimavano un costo del denaro al 7,5%. "Il, e invariabilmente pone notevoli vincoli all'attività economica. Le aspettative di inflazione delle famiglie e le aspettative sui prezzi delle imprese restano elevate", si legge nello statement rilasciato al termine del meeting guidato dalla governatrice Elvira Nabiullina.Secondo le previsioni della Banca di Russia,annua sarà dell'11,0-13,0% nel 2022 e, data l'orientamento della politica monetaria, scenderà al 5,0-7,0% nel 2023, per tornare al 4% nel 2024. Il calo delnel 2022 potrebbe essere più vicino al limite superiore dell'intervallo di previsione di luglio tra -6,0 e -4,0%.Sul fronte delle aziende, i dati "suggeriscono che una. Tuttavia, il loro sentiment continua a migliorare man mano che i fornitori di prodotti finiti, materie prime e componenti si diversificano, così come i mercati di vendita".Bank of Russia sottolinea inoltre che "". Ciò è dovuto al recente calo dei redditi reali delle famiglie che mantengono la loro propensione al risparmio. In particolare, quest'ultimo fattore è spiegato, al di là dell'incertezza economica complessiva, "dalla ridotta offerta di diverse tipologie di beni e servizi".