Roche, Commissione UE approva farmaco per malattie vista

Roche

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera attiva nei campi della farmaceutica e diagnostica, ha annunciato che laper il trattamento della degenerazione maculare neovascolare o "umida" correlata all'età (nAMD) e del danno visivo dovuto al diabete edema maculare (DME). Queste condizioni retiniche sono due delle principali cause di perdita della vista in tutto il mondo, colpendo oltre 40 milioni di persone.Vabysmo è oranel mondo, inclusi Stati Uniti, Giappone e Regno Unito, per le persone che vivono con nAMD e DME, e sono in corso le richieste ad altre autorità di regolamentazione.Roche sottolinea che Vabysmo è l'unico medicinale per gli occhi iniettabile approvato in Europa con studi di fase III a sostegno del trattamento a intervalli fino a quattro mesi per le persone affette da nAMD e DME. "Con la possibilità di richiedere un minor numero di iniezioni oculari nel tempo, migliorando e mantenendo allo stesso tempo la vista e l'anatomia, Vabysmo potrebbe offrire un", si legge in una nota della multinazionale.