Covid, EMA avverte: "Omicron muta a velocità pazzesca"

(Teleborsa) -e dobbiamo aspettarci ancora parecchie mutazioni nei prossimi mesi. ' quanto affermato da, l'agenzia europea per i farmaci, aggiungendo che "il virus è ancora imprevedibile"."Tuttie abbiamo costruito un'immunità nella popolazione sempre più alta - ha sottolineato -"."Speriamo che prestoper poter convivere con gli uomini come per i virus influenzali", ha detto ilo responsabile dei farmaci Covid dell'EMA, aggiungendo che, rispetto ai vaccini adattati contro Omicron, sarebbe necessario che questie che la nuova vaccinazione si possa fare dopo 8 mesiL'esperto si è detto ancheche la sottovariante indianacontro Omicron.E' necessario in vista dell'autunnoper "chi ha fattori di rischio, chi ha più di 60 anni, ha patologie che mettono a rischio di Covid grave e di essere ospedalizzati, per gli immunocompromessi e le donne incinte". In seguito - ha concluso si potranno ", sperando in effetti di arrivare a una situazione simile a quella dell'influenza, in cui le vaccinazioni avvengono una volta all'anno e in cui".