Morgan Stanley paga 35 milioni alla SEC per mala gestione dati clienti

colosso statunitense

(Teleborsa) -(MSSB), unità delche si occupa di wealth management, ha accettato di pagare una(SEC), dopo che quest'ultima ha trovato gravi falle, in un periodo di cinque anni, nella protezione delle informazioni di identificazione personale (personal identifying information, PII) di circa 15 milioni di clienti.Il provvedimento della SEC rileva che, dal 2015, MSSB. In più occasioni, MSSB ha assunto un'azienda di traslochi e storage senza esperienza o esperienza nei servizi di distruzione dei dati per disattivare migliaia di dischi rigidi e server contenenti le PII di milioni dei suoi clienti."I. I clienti affidano le loro informazioni personali a professionisti finanziari con la consapevolezza e l'aspettativa che saranno protette, e MSSB non è riuscita a farlo", ha affermato Gurbir S. Grewal, direttore della divisione Enforcement della SEC.le conclusioni della SEC, MSSB hala sanzione.