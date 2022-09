FS Italiane, Ferraris: "Bene risultati 1° semestre, confermati target"

(Teleborsa) -. Lo ha anticipato l'Amministratore delegato, partecipando a, la fiera del trasporto ferroviario in corso a Berlino. "Dal punto di vista dei numeri siamo molto soddisfatti", ha sottolineato il manager, aggiungendo che(2019) per effetto della ripresa del turismo, mentre la parte business, che ha risentito della pandemia e del ricorso allo smart working, è "in linea con le attese"."La tratta Milano-Parigi sta andando molto bene, con un load factor dell'85% e oltre 400 mila passeggeri dal 18 dicembre scorso", ha spiegato Ferraris. aggiungendo "sono statida luglio a settembre, mentre".Parlando dell'attuazione del, l'Ad di FS ha assicurato che, ma occorre "lavorare di concerto con il Governo per: il costo dei contanier è decuplicato, mentre quello dei materiali e' aumentato del 40-45%. Per mettere in sicurezza il PNRR abbiamo dovuto rivedere i listini per lanciare le gare".FS punta anche all'elettrica attraverso fonti rinnovabili - ha aggiunto il numero uno del Gruppo- per arrivare a regime a 2400 mwh, garantendo unsui costi entro i prossimi 5-6 anni.Facendo riferimento all'inflazione, Ferraris ha detto che i, ma "è un problema che dovremo affrontare".Ilinfine, nell'arco di un paio d'anno, avrà una, con una età media di circa 7 anni e si sta studiando laanche i treni regionali.