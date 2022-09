General Mills migliora outlook dopo solida trimestrale

General Mills

(Teleborsa) -, una delle più importanti multinazionali statunitensi attive nella produzione di alimenti, ha migliorato l'outlook sull'anno fiscale 2023, dopo aver battuto le attese nel primo trimestre dell'esercizio (terminato il 28 agosto 2022). Lesono aumentate del 4% a 4,72 miliardi di dollari, inclusi 5 punti di vento contrario derivanti dalle attività di disinvestimento e acquisizione nette e 1 punto di cambio sfavorevole di valuta estera. Lesono aumentate del 10%. Ilè sceso di 450 punti base al 30,7% delle vendite nette, trainato principalmente da costi di input più elevati.L'è aumentato del 31% a 820 milioni di dollari e l'utile per azione è aumentato del 32% a 1,35 dollari. L'è stato di 1,11 dollari, in aumento del 13% a valuta costante. Il mercato si aspettava un utile per azione di 1 dollaro su rivavi per 4,72 miliardi di dollari."Continuiamo a fornire ottime prestazioni in un- ha affermato il CEO Jeff Harmening - Data la forza dei nostri risultati del primo trimestre e la fiducia nella nostra capacità di adattarci alla continua volatilità futura, stiamo aumentando le nostre prospettive per l'intero anno per le vendite nette, l'utile operativo e la crescita dell'EPS".General Mills continua ad aspettarsi che i maggiori fattori che influiranno sulle sue prestazioni nell'anno fiscale 2023 saranno la salute economica dei consumatori, l'e la frequenza e la gravità delle interruzioni nella catena di approvvigionamento.che le vendite organiche aumenteranno del 6-7%, rispetto alla precedente aspettativa di una crescita del 4-5%, e stima che l'EPS rettificato in valuta costante aumenterà dal 2 al 5%, rispetto alla precedente aspettativa di oscillare tra un valore nullo e un aumento del 3%.