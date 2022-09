Wall Street in ribasso con FED pronta a tollerare recessione

Intermonte

Accenture

FactSet

Target

Novavax

JPMorgan

Eli Lilly

UBS

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni industriali

beni di consumo secondari

utilities

Salesforce

Chevron

Caterpillar

Merck

Boeing

American Express

United Health

Home Depot

Baidu

NetEase

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Nvidia

Dexcom

Starbucks

Lucid

(Teleborsa) -, dopo che ieri sera, come da attese, la ha rialzato i tassi di 75 punti base , sventando il rischio di un aumento ancora maggiore da 100 bp. Il presidente, nella conferenza stampa post-meeting , ha insistito molto sul concetto che per poter domare l'inflazione occorre pagare il prezzo di una crescita sotto il potenziale per un periodo esteso di tempo. Alla domanda se questo porterà a una vera e propria recessione, il banchiere centrale ha risposto che nessuno sa se vi sarà una recessione e nel caso quanto profonda sarà.Le decisioni della FED e le parole di Powell sono state come al solito molto commentate, ma secondo Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di, un fatto da sottolineare è che. "Il mondo obbligazionario rimane della sua idea - commenta l'esperto - La(l'ampiezza record dell'inversione) e quando si manifesterà la FED tornerà su più miti consigli, arrestando i rialzi intorno alla prossima primavera per poi invertire il ciclo di rialzi".Tra gli annunci societari:, una delle maggiori società a livello mondiale nel campo della consulenza aziendale, ha fornito unasull'anno fiscale 2023, dopo aver chiuso l'esercizio al 31 agosto 2022 con risultati record e superiori alle stime., fornitore globale di informazioni finanziarie, ha registrato nell'anno fiscale 2022., azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha annunciato che prevede didurante le festività natalizie.Sul fronte macroeconomico, è diminuito in modo significativo e oltre le attese ilamericano nel 2° trimestre del 2022. Sono invece cresciute meno delle attese lenegli USA. Gli investitori si trovano anche a valutare l'indicatore sintetico dell'attività economica aggregata e i dati sugli stoccaggi di gas dell'EIA (Energy Information Administration).Nelsoffre undi, che ha declassato il titolo a "underweight" da "neutral" citando una domanda ridotta di vaccini.è invece spinta dall'di, che ha migliorato la raccomandazione a "buy" da "neutral", citando i probabili vantaggi delle vendite di un farmaco chiave per la perdita di peso.Ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.772 punti. In frazionale calo il(-0,64%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,37%).Nell'S&P 500, buona la performance del. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,89%),(-0,87%) e(-0,75%).Al top tra i(+2,21%),(+1,61%),(+0,66%) e(+0,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,32%.scende dell'1,14%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.(+1,69%),(+1,09%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,18%.Calo deciso per, che segna un -1,91%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,89%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,87%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -260,6 Mld $; preced. -282,5 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 208K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,4%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 51,5 punti)15:45: PMI servizi (atteso 45 punti; preced. 43,7 punti).