Giornata drammatica a Wall Street su timori recessione

(Teleborsa) -, che scambia con una pesante flessione dell'1,88% sul, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che continua la giornata a 3.682 punti, in forte calo del 2,02%. Pessimo il(-1,82%); sulla stessa tendenza, in forte calo l'(-2%). Le azioni delle banche centrali hanno innescato nuove perdite per gli asset di rischio a livello globale, con gliL'unica nota positiva di giornata arriva dai dati macroeconomici, con gliche sono risultati degli analisti. Le aziende del settore privato statunitense hanno registrato un calo più contenuto della produzione nel mese di settembre, con le contrazioni dell'attività nei settori manifatturiero e dei servizi si sono attenuate, secondo l'analisi di S&P Global.Risultato negativo a Wall Street per tutti idell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-6,61%),(-2,74%) e(-2,51%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,95%.Scende, con un ribasso del 5,75%.Crolla, con una flessione del 4,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,01%.Tra i(+1,05%),(+0,93%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,17%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,42%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,29%.In perdita, che scende del 4,06%.