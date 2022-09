Indel B, ricavi semestrali a nuovo record. Cala l'utile

Indel B

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha chiuso ildel 2022 conpari a 118,3 milioni di euro, in aumento del 23,4% rispetto al primo semestre del 2021. L'incremento è riconducibile principalmente al mercato Automotive e in maniera meno significativa a tutti gli altri mercati, ad eccezione del Components & Spare parts che ha subito una lieve flessione.L'è stato di 14,6 milioni di euro, in calo del -34,5% a causa di una minore quota di risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (in particolare a seguito della cessione della partecipazione nella Guangdong Iceco Enterprise e della svalutazione della partecipazione nella Elber Industria de Refrigeracao). L'è stato di 17,4 milioni di euro, in aumento del 31,4%, mentre l'si è assestato a 6,2 milioni di euro, rispetto a 16,4 milioni di euro del primo semestre 2021."I risultati del primo semestre 2022 rappresentano unche ha conseguito ricavi consolidati pari a 118,3 milioni di euro con un incremento che supera il 23% - ha commentato l'- I risultati conseguiti sono un chiaro segnale della dinamicità del gruppo e dello stato di salute dei clienti e dei mercati nel quale il gruppo opera"."Tuttavia, non possiamo non tenere conto della, ancora complessa e dell'delle materie prime sulla supply chain", ha aggiunto.Laal 30 giugno 2022 è negativa per 35,8 milioni di euro, rispetto ad un risultato negativo di 12,8 milioni al 31 dicembre 2021 e di 20,9 milioni al 30 giugno 2021. La variazione è dovuta in parte all'espansione del capitale circolate (causata dal forte incremento del business, dei fatturati e dei costi dei materiali e dei trasporti), al pagamento di un dividendo ai soci per 5,7 milioni, oltre agli investimenti per l'ampliamento della capacità produttiva.Esaminando l', Indeb B ritiene di poter "", in considerazione che le attuali favorevoli condizioni dei mercati sui quali il gruppo opera, non vengano alterate da più incisivi e diffusi effetti indesiderati derivanti dalle criticità incombenti di inflazione, crisi energetica e guerra in Ucraina.