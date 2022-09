Wall Street chiude in calo

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, il giorno dopo che, come da attese, la Banca centrale americana ha rialzato i tassi di 75 punti base. Il presidente Jerome Powell, nella conferenza stampa post-meeting, ha ribadito che per poter domare l'inflazione occorre pagare il prezzo di una crescita sterile per un periodo esteso di tempo. Alla domanda se questo porterà a una vera e propria recessione, il banchiere centrale ha risposto che nessuno sa se vi sarà una recessione e nel caso quanto profonda sarà.Tra gli indici statunitensi, ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,35%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, l'ha perso lo 0,84%, terminando la seduta a 3.758 punti.Negativo il(-1,17%); come pure, leggermente negativo l'(-0,56%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,16%),(-1,66%) e(-1,49%).del Dow Jones,(+3,53%),(+1,74%),(+1,69%) e(+1,47%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,82%.Calo deciso per, che segna un -3,2%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,43%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,23%.(+2,27%),(+2,12%),(+1,55%) e(+1,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,03%.Scende, con un ribasso dell'8,03%.Crolla, con una flessione del 6,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,44%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 51,5 punti)15:45: PMI servizi (atteso 45 punti; preced. 43,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 44,6 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1,1%; preced. 0%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 18,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 104 punti; preced. 103,2 punti).