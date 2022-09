Si muove in territorio negativo l'indice del settore costruzioni italiano (-0,88%), movimento in ribasso per PLC

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

mid-cap

Maire Tecnimont

Carel Industries

Luve

small-cap

PLC

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 30.738,8, in diminuzione di 269,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 409, dopo aver avviato la seduta a 411.Tra leitaliane, rosso per, che sta segnando un calo del 2,46%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,37%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.Tra ledi Milano, ribasso per, che presenta una flessione del 3,41%.