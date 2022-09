ACEA, definita buonuscita Gola. Palermo nominato AD

Acea

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, multi-utility quotata su Euronext Milan, ha approvato i termini e le condizioni dell'accordo per locon l', cui quest'ultimo ha aderito. Il manager ha rinunciato, con effetto immediato, alle cariche di consigliere, amministratore delegato e direttore strategie, produzione e estero. Non è previsto alcun vincolo di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto.A Gola è, in aggiunta al TFR,, a titolo di incentivazione all'esodo e di transazione generale e novativa. Previsti anche gli importi relativo all'MBO 2022, pari alla somma lorda di 172.500 euro, e l'importo relativo all'LTI 2021 e 2022, pari alla somma lorda di 153.333 euro."L'esperienza che ho vissuto in questi anni in Acea - ha dichiarato Giuseppe Gola - è stata molto positiva in termini di risultati raggiunti, ricchezza dei rapporti umani e crescita professionale. Ringrazio tutti gli azionisti che mi hanno sempre dato piena fiducia e sostegno. Grazie al lavoro proficuo con il consiglio di amministrazione, con il collegio sindacale e con i colleghi tutti, abbiamo. Mi auguro che il gruppo che ho avuto l'onore e il privilegio di guidare in questi anni possa continuare a crescere e a raggiungere obiettivi ancora più sfidanti".Il CdA ha inoltre nominato per cooptazione, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale,quale"Sonoper la designazione da parte del CdA di Acea di Fabrizio Palermo come nuovo amministratore delegato", ha commentato il sindaco di Roma,(Roma Capitale è il maggior azionista della società)."Con la sua professionalità ed esperienza, Palermo sarà alla guida di un progetto a lungo termine che nei prossimi anni porterà la società a sviluppare ulteriormente i servizi fondamentali per la vita della città e ad- ha aggiunto - A Giuseppe Gola va il mio sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto".