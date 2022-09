Borsa, Luve passa su Euronext STAR

Luve Group

(Teleborsa) -, ha presentato oggi, durante l’incontro con la comunità finanziaria tenutosi a Milano, il passaggio al segmento Euronext Star di Borsa Italiana.Con l’occasione, LU-VE ha ripercorso la crescita dal 2015 (quotazione su AIM) ad oggi: in 7 anni la Società ha accresciuto di circa 3 volte il suo fatturato, arrivando a quota 583 milioni nei 12 mesi a giugno 2022, e di circa 2,5 volte la propria capitalizzazione, finalizzando 4 acquisizioni strategiche.Oggi LU-VE Group opera con 19 impianti produttivi in 9 Paesi, oltre che in Europa anche in USA, India e Cina.