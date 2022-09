FED, Evans: verso altri 100-125 pb di rialzo tassi entro fine anno

(Teleborsa) - Ridurre l'inflazione a un livello coerente con l'obiettivo del 2% della FED richiederà "un", che genererà "unae un certodel lavoro e ripristinerà un migliore equilibrio tra le condizioni dell'offerta e della domanda". Questo rallentamento causerà difficoltà ad alcune famiglie e imprese, ma "il mancato ripristino della stabilità dei prezzi comporterebbe costi molto maggiori". Lo ha affermato il presidente della FED di Chicago,, durante un evento a Londra.La scorsa settimana, il FOMC della Banca centrale statunitense ha votato per aumentare l'obiettivo del tasso sui fed funds di 75 punti base a un intervallo dal 3 al 3,25% e ha indicato che saranno probabilmente necessari ulteriori aumenti dei tassi. La FED, secondo la stima mediana di tutti i 19 policymaker della banca centrale.La maggior parte dei policymaker quindi "che stiamo osservando qualcosa come", ha sottolineato Evans. La proiezione mediana ha quindi tassi in ulteriore aumento, al 4,6% alla fine del prossimo anno, per poi scendere al 2,9% nei due anni successivi. "con la valutazione mediana", ha aggiunto il banchiere centrale.Il presidente della FED di Chicago ha comunque ricordato che passa un certo tempo dall'aumento dei tassi, per quanto brusco possa essere, agli effetti sull'economia. "Dato che il tasso sui fondi era sostanzialmente a zero solo sette mesi fa, questo è stato un vero pivot nella politica monetaria - ha spiegato - Alla luce di questo rapido riposizionamento, e poiché il pieno effetto di condizioni finanziarie più restrittive richiede tempo per manifestarsi attraverso la produzione e l'inflazione,e, infine,per un po' per valutare in che modo i nostri adeguamenti politici stanno influenzando l'economia".