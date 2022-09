Altea Green Power, utile semestrale balza a 1,2 milioni di euro

Altea Green Power

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, ha chiuso ildel 2022 con unpari a 7,5 milioni di euro, in crescita del 181% rispetto al primo semestre 2021, grazie all'apporto dell'inizio dell'attività di co-sviluppo sui siti storage. L'è pari a 1,8 milioni di euro, registrando una crescita del 100%, con un EBITDA margin pari al 24%. L'si attesta a 1,2 milioni di euro, con una crescita del 94%."I risultati del primo semestre 2022 mostrano un'importante crescita sia in termini di volumi che di marginalità, ae della nostra capacità di cogliere questo positivo momento di mercato per il settore delle rinnovabili - commenta l'- Inoltre, la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana ci ha garantito le risorse necessarie per sostenere questa accelerazione della crescita che, insieme alla visibilità ottenuta, ci fanno ben sperare per il proseguo dell'anno".L'complessivo (debito) è pari a 0,8 milioni di euro (rispetto a 1 milioni di euro passivo al 31 dicembre 2021).Per quanto riguarda l'outlook, Altea Green Power afferma di avere "ladel semestre. Si aspetta significativi risultati nell'area del co-sviluppo (sia nei settori Eolico e Fotovoltaico che nello Storage), un maggiore slancio nell'attività di Efficientamento Energetico, mentre soffrirà la concorrenza nell'attività di EPC.