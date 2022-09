IPO più semplici, ma restano tempi lunghi e problemi di mercato

Euronext

(Teleborsa) - I nuovi sforzi da parte dei regolatori persono accolti favorevolmente dagli operatori, in quanto sono un segno di ascolto nei confronti del mercato e un tentativo di fermare lo svuotamento del listino principale, ma. L'ultima a muoversi in ordine di tempo è stata Borsa Italiana, parte del gruppo, che ha significativamente semplificato gli obblighi di documentazione per le società quotande, le sue competenze in materia di ammissione e il ruolo e le responsabilità dello Sponsor.In sintesi: è stato eliminato il requisito di elaborare undescrittivo del sistema di controllo di gestione e l’obbligo di depositare in sede di domanda di ammissione diversi documenti, tra i quali il; c'è stata una revisione dei criteri esemplificativi delle cause di rigetto della domanda di ammissione; loè stato rinominato "listing agent" ed è stato stabilito che gli venga attribuito almeno una tra la funzione di global coordinator e quella di bookrunner."È una riforma che porterà a risultati importanti per la crescita e la competitività dell'intero sistema italiano", ha commentato, amministratore delegato di Borsa Italiana, presentando le misure, aggiungendo che "grazie allo sforzo congiunto con Consob, le associazioni e gli altri soggetti pubblici e privati, possiamo semplificare l'accesso ai mercati per le imprese, facendo in modo che i mercati dei capitali possano fungere da strumento essenziale per finanziare la crescita, l'innovazione e la sostenibilità".Le modifiche al Regolamento di Borsa Italiana, che entreranno, sono state giudicate importanti dagli operatori che accompagnano le società alla quotazione, i quali vedono un effettivo risparmio di tempo e risorse per diversi aspetti."È moltoe di diverse centinaia di pagine - spiega, Responsabile Equity Capital Markets di CFO SIM - Ora diventa un'autodichiarazione dell'emittente, e quindi questo è meglio sia per lo Sponsor e che per l'emittente stesso". "Per il piano industriale non c'è più l’obbligo di dichiarazione, ma comunque resta da fare il business plan e la due diligence, quindi comunque si dovrà seguire un iter simile a quello attuale - secondo l'esperto - Quindi si può fare un, ma comunque secondo me quel documento rimane perché è fondamentale per fare due diligence per lo Sponsor e il global coordinator".Positiva anche la modifica al ruolo dello Sponsor, ovvero il soggetto che collabora nell'assolvimento degli impegni connessi con l'ammissione alla quotazione e che svolge funzioni di garante in merito al profilo qualitativo dell'emittente stesso. "Mi sembra una proposta intelligente perchéa 360 gradi - aggiunge Di Liddo - E trasformandolo in listing agent lo hanno sgravato di alcuni compiti, cercando di favorire anche nuovi operatori che oggi sono limitati per motivi di compliance. Bisogna però vederele loro procedure".In molti pensano che Borsa Italiana abbia ora fatto tutti i passi necessari per favorire le quotazioni, e sforzi maggiori debbano essere richieste all'Authority e ai legislatori. "Il vero tema è che in Italia abbiamo una carenza di quotazioni sul mercato principale non tanto per le regole di Borsa Italiana, ma per tutto quello che riguarda le interazioni con Consob, sia per la documentazione che richiede sia per i tempi necessari per l’approvazione", afferma, amministratore delegato di"Se anche ora un'azienda ci mettesse 5-6 mesi a quotarsi, invece dei 6-8 mesi precedenti, comunque siamo lontani dai mercati nei quali bastano 2-3 mesi, che esistono., che però non sono all'orizzonte", aggiunge il numero uno della holding specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity.In realtà lo scorso agosto qualcosa la Consob ha fatto per venire incontro alle esigenze del mercato e allineare i procedimenti alle regole comunitarie; in particolare, sono state semplificate le procedure per l'approvazione deiinformativi ed è stata introdotta la possibilità di redigere il prospetto in(prevedendo la traduzione in italiano della sola nota di sintesi).Per una quotazione su Euronext Milan il confronto con l'Authority resta però molto lungo e in tempi di forte volatilità per i mercati può significare terminare il procedimento con condizioni completamente diverse da quelle di partenza. Inoltre, gli operatori vorrebbero una, ad esempio sul tema del voto maggiorato che sta spingendo diverse aziende a spostarsi in Olanda.Migliorare le condizioni per quotarsi, o passare, al mercato principale è però essenziale per il futuro di Piazza Affari, che negli ultimi anni ha visto un boom di quotazioni di PMI all'Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) e di delisting da Euronext Milan (ex MTA). Con le quotazioni sull'ex AIM Italia di inizio agosto, hanno raggiunto quota sedici le ammissioni da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, che portano a 182 il numero delle società attualmente quotate su. Con il translisting di, sono tre le ammissioni da inizio anno su(l'altra è), che portano a 75 il numero di società attualmente quotate sul segmento. Sul listino principale sono arrivate, per un totale di 229 aziende quotate suOltre alle poche quotazioni di medie-grandi imprese, a spaventare gli esperti sono i tanti. Da inizio 2022 hanno lasciato Piazza Affari, tra le altre, Cerved, Falck Renewables, La Doria, Fedon, Piteco, A.S. Roma, Banca Carige, Cattolica ed. In uscita anche"Il mercato che si è più sviluppato negli ultimi anni, e che continuerà con questo trend anche in futuro, è l'Euronext Growth Milan - dice Polidoro - Il, che richiede tantissimi costi e una complicazione che non si dovrebbe avere".Il manager, che investe in PMI italiane per essere un co-investitore in sede di quotazione, spiega: "Il tema non è tanto il costo legato all'essere sul listino principale, ma quello della semplificazione. Per quotarsi sull'ex AIM si spende circa 1 milione di euro. Immaginiamo che la società faccia il suo percorso di quotazione, cresca ambisca a un mercato come lo STAR, che ha una visibilità più ampia dal punto di vista degli investitori internazionali. Per fare questo passaggio, la società devee confronti con Consob, e, e quindi è come quotarsi nuovamente".Un altro punto critico è la, come fondi pensione, assicurazioni e investitori istituzionali più in generale, oltre che di operatori in grado di valorizzare maggiormente le prospettive di crescita futura. Ciò si riflette anche sulla bassa liquidità e i pochi scambi che si vedono sui book."Queste proposte sono un buon compromesso: non siamo ora distanti dall'EGM Paris e forse siamo anche più snelli dell'AIM UK - afferma Di Liddo guardando al listino delle PMI - Vedo però une non a livello di regole. Loro hanno molto investitori, soprattutto lato tech, che hanno delle metriche più basate sui dati prospettici che non su quelli storici, e quindi premianti. La difficoltà in Italia è, più che deregolamentare ulteriormente il mercato".