Milano 13:44
43.839 +2,15%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:44
9.777 +0,98%
Francoforte 13:43
23.992 +1,79%

Piazza Affari: brillante l'andamento di LU-VE Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, con una variazione percentuale del 2,80%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di LU-VE Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso LU-VE Group rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 36,2 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 37,1. Il peggioramento di LU-VE Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 35,65.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
