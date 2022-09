Wall Street in rosso dopo dati macro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

materiali

Visa

Walgreens Boots Alliance

Apple

Boeing

Home Depot

Constellation Energy

NetEase

Splunk

Mercadolibre

Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street come peraltro attesa, anticipata dall'andamento negativo dei derivati statunitensi. I dati macro diffusi prima dell'Opening Bell hanno evidenziato un PIL del secondo trimestre in frenata e richieste iniziali di sussidi di disoccupazione calate ai minimi di aprile. Dati che hanno rafforzato la convinzione tra gli operatori che l'economia americana non è in caduta libera, nonostante la recessione tecnica per via di due trimestri consecutivi in calo e, che, lapotrebbe essere ancora più determinata nella sua strategia aggressiva.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,95%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 3.673 punti. Pessimo il(-1,56%); come pure, negativo l'(-1,22%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,97%),(-1,74%) e(-1,56%) sono tra i più venduti.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,7%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,71%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,51 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,41%.Sensibili perdite per, in calo del 2,21%., con un aumento dello 0,64%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,54%.In apnea, che arretra del 3,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,26%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,14%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,6%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 209K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)15:45: PMI Chicago (atteso 52 punti; preced. 52,2 punti).