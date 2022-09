Take Off, ricavi semestrali salgono a 12,9 milioni. Margini in calo

Take Off

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, ha chiuso ildel 2022 conpari a 12,9 milioni di euro, in crescita dell'11,9% rispetto al 30 giugno 2021, che aveva risentito delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. L'è stato pari a 3,3 milioni di euro, con unpari al 25,4%; il confronto con il primo semestre 2021 (4 milioni di ruro, pari al 34,2%) "deve tener conto dei significativi investimenti a sostegno dello sviluppo del gruppo e in particolare dei maggiori costi pubblicitari per l'apertura di nuovi punti vendita e dell'incremento dei costi del personale", sottolinea il gruppo. Ilè stato pari a 1,4 milioni di euro, in calo del 33%."Nonostante le molteplici incertezze del quadro macroeconomico mondiale, abbiamo saputo rispondere con prontezza, riducendo alcuni costi e mantenendo un ottimo livello di redditività, assicurando allo stesso tempo l’equilibrio economico e finanziario del gruppo", ha commentato l'"Continueremo a investire nel nostro percorso di crescita e di sviluppoche si genereranno dalle eventuali crisi di alcuni operatori di mercato", ha aggiunto.Laè cash positive per 7,7 milioni di euro: la variazione rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (cash positive per 12,1 milioni di euro) è attribuibile alla distribuzione dei dividendi, all'iscrizione del debito finanziario del diritto d'uso dovuto alla stipula di ulteriori 5 contratti e al decremento delle disponibilità liquide legato ai pagamenti anticipati ai fornitori per l'approvvigionamento di merci.