UniCredit e Allianz, accordo per semplificare partnership in Croazia

(Teleborsa) -hanno firmatodi azioni relativi alle rispettive attività in, con l'intenzione di semplificare le loronel paese. Il gruppo bancario italiano intende rafforzare la propria posizione nel mercato bancario croato, data la sua già robusta presenza nel paese, nonché le previsioni positive sul PIL locale ed l'imminente ingresso nell'area dell'euro della Croazia.Una volta effettuato il processo di notifica alle autorità di regolamentazione locali: UniCredit acquisterà da Allianz SE l'intera partecipazione dell'11,72% in, una delle principali banche croate, appartenente al Gruppo UniCredit; Allianz Holding EINS GmbHacquisirà la quota di minoranza del 16,84% attualmente detenuta da Zaba nella compagnia assicurativa croata,Attualmente UniCreditdelle azioni di minoranza, per quanto consentito sia dal punto di vista contrattuale che legale.