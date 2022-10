algoWatt lancia TerniEnergia Progetti: Fabrizio Venturi AD

algoWatt

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, GreenTech Solutions Company quotata su Euronext Milan, ha preso atto della sottoscrizione dell'accordo per l'affitto, alla, delrelativo all'esercizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti fotovoltaici.Con l'operazione, che prevede un corrispettivo annuo pari a 440 mila euro,alla subsidiary 14 dipendenti, la licenza del marchio TerniEnergia, l'ufficio tecnico, le attrezzature e i software relativi, nonché iper la potenza complessiva installata di circa 52 MWp.è stato nominatodella TerniEnergia Progetti. Il manager torna nel gruppo dopo l'esperienza come consigliere delegato della ex TerniEnergia dal 2007 al 2017.TerniEnergia Progettie come veicolo funzionale alle attività di campo e di EPC, dalla progettazione iniziale, alla realizzazione, alla gestione delle pratiche burocratiche fino al collaudo e messa in funzione degli impianti e alla manutenzione, nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, della riqualificazione energetica degli edifici e degli stabilimenti industriali e dell'impiantistica smart e digitale per il monitoraggio e il telecontrollo di impianti di produzione, distribuzione e gestione energetica.