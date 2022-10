Australia, banca centrale rallenta il percorso di aumento tassi

(Teleborsa) - La(RBA) ha deciso didi riferimento, un livello inferiore rispetto alle attese degli analisti per un costo del denaro a 2,85%. Questo è stato il sesto aumento in altrettanti mesi, che hanno anche incluso quattro rialzi di 50 punti base, aumentando i tassi per un totale di 250 punti base."L'aumento odierno dei tassi di interesse aiuterà a raggiungere questo obiettivo ed ènel prossimo periodo - si legge nello statement rilasciato a fine riunione - Il cash rate è stato notevolmente aumentato in un breve periodo di tempo. Riflettendo questo, il consiglio ha deciso di aumentare il tasso di cassa di 25 punti base questo mese mentre valuta le prospettive per l'inflazione e la crescita economica in Australia".Nei prossimi mesi è previsto un ulteriore aumento dell'inflazione, prima che l'inflazione scenda nuovamente verso il range del 2-3%. La prevista moderazione dell'inflazione il prossimo anno "riflette la, i recenti ribassi dei prezzi di alcune materie prime e l'impatto dell'aumento dei tassi di interesse", viene sottolineato.La previsione centrale della Reserve Bank of Australia è che l'sia di circa il 7,75% nel 2022, di poco superiore al 4% nel 2023 e di circa il 3% nel 2024.Ilad agosto era del 3,5%, intorno al tasso più basso da quasi 50 anni. Le offerte di lavoro e gli annunci di lavoro sono entrambi a livelli molto elevati, suggerendo un ulteriore calo del tasso di disoccupazione nei prossimi mesi.