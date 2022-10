Inwit, l'assemblea nomina il nuovo CdA

INWIT

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane (), riunitasi oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon in Milano ha nominato il Consiglio di Amministrazione di INWIT., di cui: n. 4 Amministratori tratti dalla lista qualificata presentata dal socio Central Tower Holding Company B.V. - titolare di n. 318.533.335 azioni ordinarie pari al 33,173% del capitale sociale - che ha ottenuto il 33,20 % dei voti del capitale della Società con diritto di voto pari al 36,86% del capitale rappresentato in Assemblea: Pietro Angelo Guindani, Sonia Hernandez, Antonio Corda, Christine Landrevot; n. 4 Amministratori tratti dalla lista qualificata presentata dal socio Daphne 3 - titolare di n. 289.980.400 azioni ordinarie pari al 30,2% del capitale sociale - che ha ottenuto il 31,14% dei voti del capitale della Società con diritto di voto pari al 34,57% del capitale rappresentato in Assemblea: Oscar Cicchetti, Rosario Mazza, Stefania Bariatti, Quentin Le Cloarec; n. 3 Amministratori tratti dalla lista qualificata presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali unitamente al socio Priviledge Amber Event Europe - che detengono complessivamente 10.930.544 azioni ordinarie INWIT pari a circa il 1,13836% del capitale sociale - che ha ottenuto il 25,35% dei voti del capitale della Società con diritto di voto parial 28,14 % del capitale rappresentato in Assemblea: Secondina Giulia Ravera, Laura Cavatorta, Francesco Valsecchi.Gli Amministratori Bariatti, Cavatorta, Landrevot, Ravera e Valsecchi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall’ articolo 148 del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance. l’Amministratore Le Cloarec ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal Testo Unico della Finanza.