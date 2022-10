Petrolio, comitato OPEC+ propone taglio produzione di 2 milioni di barili

(Teleborsa) - Il Joint Ministerial Monitoring Committee dell'OPEC+ ha raccomandato, in avvio dei lavori della riunione odierna, un. Lo riporta Bloomberg citando un delegato e aggiungendo che la raccomandazione sarà discussa dai ministri prima che prendano una decisione finale.Se venisse approvata, una riduzione di queste dimensioni farebbe probabilmente aumentare i prezzi del petrolio (anche se negli ultimi giorni sono stati in rally, anticipando la decisione), ma rischierebbe diche stanno combattendo una crisi energetica e il rischio di recessione.Si tratterebbe del, ovvero dal momento più difficile della crisi Covid-19, anche se avrebbe un impatto non traumatico sull'offerta. Diversi paesi esportatori di petrolio stanno infatti già pompando greggio ben al di sotto delle loro quote.Alle 16.05 (ora italiana), i future sul greggiodi dicembre hanno raggiunto i 91,50 dollari al barile, in diminuzione di 0,32 dollari o dello 0,37%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di novembre scambiano in calo di 0,60 dollari, o dello 0,71%, a 85,88 dollari al barile.