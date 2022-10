USA, ISM non manifatturiero settembre scende a 56,7 punti

(Teleborsa) - Diminuisce leggermente il. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'si è portato a 56,7 punti a settembre 2022 dai 56,9 punti del mese precedente, facendo meglio delle attese del mercato che erano per un calo fino a 56 punti. Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.Guardando alle singole componenti, quella sull'è diminuita a 59,1 punti dai 60,9 del mese precedente e quella suglisi è attestata a 60,6 punti da 61,8 punti. Quella dell'è passata a 53 punti da 50,2, mentre la componente suisi è attestata a 68,7 punti da 71,5."L'indice composito ha indicato unadopo una contrazione di due mesi ad aprile e maggio 2020 - ha commentato Anthony Nieves, Chair dell'Institute for Supply Management - La crescita continua, a un ritmo leggermente inferiore, per il settore dei servizi, che è cresciuto per tutti gli ultimi 152 mesi tranne due. Il settore dei servizi ha registrato una leggera flessione nella crescita per il mese di settembre a causa della diminuzione dell'attività commerciale e dei nuovi ordini. L'occupazione è migliorata e le consegne dei fornitori sono rallentate a un ritmo leggermente inferiore".