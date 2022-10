BoE: operazioni Gilt sono temporanee e mirate, non cambiano politica monetaria

(Teleborsa) - L'intervento di emergenza della Banca d'Inghilterra sul mercato dei Gilt (i Titoli di Stato britannici) "si concluderà in modo regolare e ordinato". Inoltre, "l'approccio dipenderà, tra l'altro, dall'entità degli acquisti effettivi, dalle condizioni di mercato durante tali acquisti e dalle condizioni di mercato al termine degli acquisti". Lo ha affermato(BoE), nella risposta a una serie di domande del Treasury Committee del Parlamento.Il 28 settembre la BoE ha annunciato un programma di, in quello che è stato il primo annuncio di acquisto di Gilt che la Banca ha giustificato per motivi di stabilità finanziaria. Il programma consente di acquistare potenzialmente fino a 65 miliardi di sterline di Gilt con una scadenza di 20 anni in una serie di operazioni che dureranno fino al 14 ottobre.Nelle, ha spiegato Cunliffe, la Banca hasu 10,4 miliardi di sterline offerti. La BoE "sta studiando le condizioni di mercato e l'andamento della domanda e continuerà a utilizzare i prezzi di riserva al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di backstop dello strumento", ha sottolineato.Il vice Governatore ha anche cercato di rispondere ai timori che l'operazione della BoE abbia effetti sul restringimento monetario che la stessa Banca centrale stava attuando. "Le operazioni nel mercato dei Gilt sono- ha detto - Di conseguenza, queste operazioni non hanno lo scopo di creare moneta di banca centrale su base duratura, né sono progettate per limitare o controllare i tassi di interesse a lungo termine"."La loro intenzione - ha aggiunto - è invece quella di garantire che tali. In quanto tali, non dovrebbero modificare le tendenze monetarie sottostanti nell'economia, che alla fine fissano gli sviluppi dell'inflazione, e quindi non sono operazioni di politica monetaria".