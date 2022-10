Atlantia, pubblicato documento OPA. Via il 10 ottobre

Atlantia

(Teleborsa) - Schema Alfa, la società veicolo che fai riferimento alla famiglia Benetton, harelativo all'offerta pubblica di acquistosulle azioni ordinarie di, holding quotata su Euronext Milan focalizzata sulle infrastrutture e sui servizi per la mobilità.Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno2022, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a(salvo proroghe).Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura (18 novembre 2022), l'offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito validamente all'OPA un, interamente versato in denaro per ciascuna azione portata in adesione.