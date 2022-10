MAPS perfeziona l'acquisizione del 51% di Energenius

MAPS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, ha, startup attiva nel mercato dell'efficienza energetica. Il closing si pone all'interno di un'operazione strutturata chedel capitale sociale di Energenius, attraverso l'acquisizione anche della quota del 49% detenuta dai soci di minoranza.Il deal era stato annunciato il 15 settembre 2022. La quota dei soci di maggioranza è stata acquistata a fronte del pagamento deldi 842.635 euro per cassa.Energenius ha registrato nel 2021 un valore della produzione pari a 1,21 milioni di euro, un EBITDA Adjusted pari a 268 migliaia di euro e un Indebitamento Finanziario Netto pari a 12 migliaia di euro. La società ha(anche tramite modelli previsionali) dei consumi energetici, orientata ad aziende in particolare in ambito industriale e retail.